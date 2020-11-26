Від коронавірусу помер відомий лікар-онколог

Олег Ременник пішов з життя на 63 році життя

Ременник керував Київським обласним онкологічним диспансером

Українська медицина понесла тяжку втрату – на 63 році життя помер директор Київського обласного онкологічного диспансеру Олег Ременник. Він врятував життя тисяч людей, завжди надавав допомогу тим, хто її потребував, однак сам не зміг побороти коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Київоблради.

«Олег Ісакович – людина великої душі і серця, лікар-онколог від Бога, талановитий керівник обласного онкологічного диспансеру, депутат Київської обласної ради VI скликання, колишній директор департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації», – говориться у повідомленні.

Олег Ременник народився 16 жовтня 1958 року в місті Біла Церква. У 1981 році закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, потім – інтернатуру за фахом алергологія і ординатуру за фахом кардіологія.

Працював головним терапевтом управління охорони здоров’я КОДА. У 2002 році обійняв посаду головлікаря Київського обласного онкологічного диспансеру. У 2007 році Олег Ременник був призначений начальником Головного управління охорони здоров’я Київської області, а з 2013 року очолював Департамент охорони здоров’я області. Очолював облздоров столичного регіону до 2 серпня 2017 року. Потім займав посаду керівника КП Київської обласної ради «Київський обласний онкологічний диспансер».

Нагадаємо, тиждень тому від коронавірусу помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центру. Анатолію Вдовічену було 67 років.

Раніше на Київщині від коронавірусу помер лікар-травматолог. Йому було 65 років.

Також 28 жовтня від коронавірусу померла 70-річна сімейна лікарка з амбулаторії у Великій Димерці Броварського району Київщини.

Крім того на початку листопада помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра Віктор Слатвіцький. Медику було 58 років і його смерть також спричинена вірусом Covid-19.

Від коронавірусу в одній із київських лікарень помер також головний лікар Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Святої Зінаїди Олександр Ємець. Олександру Ємцю було 56 років.

Між іншим, інфекціоніст спрогнозувала пік захворюваності на Covid-19 в Україні. Лікар зазначила, що через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

Також у МОЗ дали роз'яснення, як діяти при Covid-19, якщо немає декларації з лікарем.



