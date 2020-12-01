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    Інфекціоністка, яка лікувала Порошенка, госпіталізована з Covid-19

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    Ольгу Голубовську доставили в одну з приватних клінік Києва - Інфекціоністка, яка лікувала Порошенка, госпіталізована з Covid-19
    Ольгу Голубовську доставили в одну з приватних клінік Києва

    Попередньо стан Голубовської оцінюють як середньої тяжкості

    Професорка і завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська госпіталізована з коронавірусною інфекцією Covid-19. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    За інформацією ЗМІ, напередодні ввечері її доставили в одну з приватних клінік столиці. Попередньо, її стан оцінюють як середньої тяжкості.

    Із самого початку пандемії в Україні Голубовська є чи не найбільш упізнаваним експертом з цієї тематики і практикує в Олександрівській лікарні. Зокрема, Голубовська консультувала хворих на Covid-19 в інших столичних лікарнях, їздила і в регіони.

    Також Голубовська лікувала п'ятого президента Петра Порошенка, коли він захворів на коронавірус. Коли він одужав, він подякував їй за те, що «за півтора тижня поставила його на ноги».

    Нещодавно Голубовська спрогнозувала пік захворюваності на Covid-19 в УкраїніЛікарка зазначила, що через погіршення погодних умов, збільшуються дози збудника вірусу.

    Також вона попереджала, що коронавірус вражає практично всі органи і системи. Зокрема, вона зазначила, що цей вірус вражає практично всі органи і системи, перш за все легеневу, внаслідок чого в подальшому може розвиватися фіброз легенів.

    Також Голубовська вважає, що в умовах епідемії коронавірусної інфекції не можна було відкривати школи у вересні.

    Раніше Голубовська розповіла, що пацієнти, які перенесли коронавірус, можуть перебувати на лікарняному до місяця.

    Також медик повідомила, що ця хвороба нічого спільного з грипом не має. І вона назвала три етапи розвитку коронавірусу.

    Раніше Голубовська застерегла від вживання антибіотиків при Covid-19.


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    Теги: лікарня Ольга Голубовська інфекція вірус коронавірус
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