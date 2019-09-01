У київському ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата



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День знань у Київському військовому ліцеї імені Іван Богуна, 1 вересня 2019 року Фото: Ліцей імені Богуна

Вимоги до абітурієнтів-хлопців і дівчат були однаковими — їх перевіряли на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію

У Київському військовому ліцеї імені Богуна вперше в історії розпочали навчання дівчата — вони взяли участь в урочистостях на День знань.

Під час святкової лінійки начальник ліцею, Герой України генерал-майор Ігор Гордійчук розповів, що з 1 вересня заклад поповнили 300 нових учнів, зокрема 20 дівчат.

«Уперше в його історії тут навчатимуться дівчата, які під час вступних іспитів вибороли можливість носити високе звання ліцеїсток Київського військового ліцею імені Івана Богуна», — сказав він.

Гордійчук наголосив, що дівчата не поступаються юнакам «ні в рівні знань, ні у фізичній підготовці, ні в прагненні стати офіцерами Збройних сил України».

Нагадаємо, про намір вперше в історії ліцею взяти дівчат Гордійчук заявив ще в березні. Водночас він зазначив, що в перший раз їх буде невелика кількість.

«Якщо це буде вдалий рік, будемо обґрунтовувати пропозиції для керівництва і збільшувати кількість», — сказав тоді він.

Вимоги до абітурієнтів-хлопців і дівчат були однаковими — їх перевіряли на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію.