Сьогодні у Києві вперше сядуть за парти 33 тисячі першокласників



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У 430 комунальних школах Києва майже 285 тисяч учнів розпочнуть свій новий навчальний рік

У понеділок, 2 вересня, у Києві, як і у всій Україні, розпочинається новий навчальний рік.

Майже 33 тисячі першокласників сьогодні прийдуть до шкіл Києва на свій перший у житті урок.

«2 вересня у 430 комунальних школах Києва майже 285 тисяч учнів розпочнуть свій новий навчальний рік, з них майже 33 тисячі – першокласники», - розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян.

Вона додала, що кожного року контингент учнів столичних закладів освіти зростає. Цьогоріч майже на 12 тисяч. Однак кількість першокласників, порівняно із попереднім роком, зменшилась на півтисячі.

Як і минулого року, найбільша кількість першачків у школах Дарницького району. Рекордсменами за кількістю перших класів є школи №314, №329 «Логос» і Слов’янська гімназія, в яких відкрито 8 класів на паралелі.

«Разом із тим, 43 школи Києва відкривають лише по одному першому класу. Найменша кількість першокласників у школах №150 та №114», – повідомила Фіданян.

За її інформацією, Київ відповідально готувався до початку нового навчального року та особливо до прийому наймолодших учнів. На створення нового освітнього простору з міського та державного бюджету передбачено майже 236 млн грн. У школах відремонтовано класні кімнати, які обладнано новими меблями, багатофункціональними пристроями, смарт дошками, дидактичними матеріалами. Окрім цього, для викладання в перших класах 2,4 тисячі вчителів пройшли курси перепідготовки за методикою НУШ.

Нагадаємо, міністр освіти і науки України Ганна Новосад у відеозверненні привітала всіх з початком нового навчального року, а також розповіла про себе та свої погляди.