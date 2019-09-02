Одеським школам радять скоротити уроки та лінійки через спеку



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До сниження температури повітря школам Одеси радять скоротити уроки

Школам Одеси місцева влада рекомендувала скоротити тривалість уроку до 35 хвилин через спеку.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич, на сторінці у Facebook.

«Календарна осінь починається дуже спекотними днями, стовпчики термометрів наче не читають прогнозів: наразі 32. Тож рекомендуємо школам скоротити уроки до похолодання , принаймні, на перший тиждень до 35 хвилин», - написала Буйневич.

Директор департаменту освіти також закликала звернути увагу на спеку під час лінійок.