Оперативники затримали у центрі Києва двох кишенькових злодійок (фото)



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Поліцейські вилучили у грабіжниць гаманець, який впізнала потерпіла Фото: Нацполіція

Зловмисницями виявилися раніше судимі жительки Закарпатської області

Близько опівдня у центральній частині столиці двоє жінок викрали із сумки перехожої гаманець. Потерпіла звернулася до Шевченківського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як розповів начальник оперативно-пошукового відділу управління карного розшуку поліції Києва Віталій Отрудько, на вулиці Прорізній правоохоронці побачили двох жінок, які підозріло себе поводили, тому вирішили за ними простежити.

«Через деякий час до нас надійшла інформація про те, що у жінки невідомі поцупили гаманець із грошима та банківськими картками. Заявниця надала опис імовірних кривдниць, який співпадав із підозрілими особами, тож ми вирішили їх перевірити», - повідомив він.

Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у жінок гаманець, який впізнала заявниця.

Спільниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони – жительки Закарпатської області, 1994 та 1985 років народження, раніше судимі за скоєння крадіжок.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінкам повідомлено про підозру, нині вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.