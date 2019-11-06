Потруїли собак, побили жінку і вдерлися до будинку: на Київщині сталося зухвале пограбування (фото, відео)



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Правоохоронці встановили та затримали усіх учасників пограбування Фото: Нацполіція

Поліція затримала банду грабіжників

У селі Морозівка Баришівського району троє молодиків напали на жінку у її подвір’ї. Один з них щосили ударив жінку кулаком в обличчя та забризкав очі сльозогінним газом. Після чого вдерся до її будинку, звідки викрав гроші та оргтехніку. Після скоєння нападу злодії зникли у невідомому напрямку.

На пошуки нападників були орієнтовані наряди поліції Баришівського та прилеглих районів, розпочаті оперативно-розшукові заходи щодо їх затримання. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці вже за кілька днів встановили та затримали усіх учасників пограбування.

Одного з них, 22-річного молодика, затримали за місцем проживання у Бориспільському районі, ще двох чоловіків 25-ти та 36-річного віку – у столиці.

Наразі усі фігуранти злочину затримані у порядку ст. 208 КПК України і знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Затримані надали правдиві покази. Як з’ясувалось, вони завчасно готувались до злочину. Перебуваючи у селі Морозівка, старший з нападників помітив жінку, яка приїхала до магазину на дорогій автівці. Чолов’яга спочатку вислідкував, де вона проживає, потім підмовив своїх знайомих обікрасти її будинок.

Аби потрапити до помешкання безперешкодно, злодії двічі приїздили до подвір’я, щоб потруїти собак, які охороняли обійстя. Втретє вони приїхали вже реалізувати свій злочинний план.

Викрадені гроші чоловіки поділили між собою, а два ноутбуки одразу продали через інтернет.

Працівники поліції встановлюють роль кожного фігуранта у скоєнні пограбування. Перевіряють їх на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За фактом грабежу відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Триває слідство.