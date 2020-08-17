Троє іноземців влаштували розборки з таксистом на дорозі в Києві (фото)



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Нападники наздогнали авто, розбили скло машини та побили таксиста Фото: Нацполіція

Між чоловіками виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду

На вулиці Рокосовського в Оболонському районі Києві троє чоловіків побили таксиста. Повідомлення про це надійшло до столичної поліції. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поспілкувавшись із потерпілим, правоохоронці встановили, що між ним та трьома невідомими виник дорожній конфлікт через питання першочерговості проїзду.

«Незнайомці почали переслідувати таксиста, а коли наздогнали, розбили скло автівки та побили його. Потім забрали сумку з документами та грошима і втекли. Водія таксі з множинними тілесними ушкодженнями, у тому числі переломом пальця руки, госпіталізували у лікарню. Протягом години ми розшукали зловмисників та затримали. Ними виявились громадяни іншої держави, 1977, 1985 та 1988 років народження», - розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Оболонського управління поліції Андрій Окушко.

Затриманим повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі