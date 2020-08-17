Чоловік у масці пограбував автозаправку в Києві



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Працівники карного розшуку затримали грабіжника Фото: Нацполіція

Грабіжником виявився киянин, раніше судимий за майнові та наркозлочини

У торговому залі автозаправки на вулиці Братиславській у Деснянському районі Києва невідомий у медичній масці вчинив грабіж. Повідомлення про це надійшло до чергової частини Деснянського управління поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Як повідомив слідчий Деснянського управління поліції Олександр Миронов, правоохоронцям касир установи розповів, що зловмисник взяв із полиці декілька пляшок моторного мастила та поклав їх до сумки. Далі відштовхнув працівника АЗС і втік.

«Ми встановили, що до вчинення злочину причетний 33-річний киянин, раніше судимий за майнові та наркозлочини. Чоловік постійно змінював адресу проживання, переховуючись у друзів. Однак працівники карного розшуку затримали фігуранта, який зізнався у скоєному. Викрадене мастило він перепродав на одному з авторинків столиці», - додав правоохоронець.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Затриманому оголошено підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді шести років позбавлення волі.