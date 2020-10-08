Провідні українські науковці просять зняти з розгляду Ради законопроєкт про столицю



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Рада 3 жовтня 2019 року підтримала у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України

Науковці з конституційного права, муніципального управління, місцевого самоврядування висловилися проти прийняття законопроєкту №2143-3 та звернули увагу на окремі зауваження до нього

7 жовтня 2020 року в Будинку профспілок України відбувся круглий стіл «Законопроєкт 2143-3 «Про місто Київ – столицю України»: загрози та наслідки».

Організатором виступила громадська спілка «Конгрес українських громад «Заради майбутнього».

Учасниками обговорення стали провідні науковці та фахівці в галузі права.

Позицію Асоціації міст України на заході представляв директор Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи Володимир Мягкоход.

Провідні українські науковці з конституційного права, муніципального управління, місцевого самоврядування висловилися проти прийняття законопроєкту №2143-3 та звернули увагу на окремі зауваження до нього.

Зокрема, Василь Куйбіда, доктор наук з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, науковий консультант Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначив, що цей законопроєкт виходить за межі, визначені Конституцією України, а також втручається у власну компетенцію органів місцевого самоврядування.

Олександр Батанов, доктор юридичних наук, професор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України підкреслив, що проєкт Закону №2143-3 переобтяжений положеннями декларативного змісту.

Володимир Мягкоход, директор Центрального Офісу впровадження децентралізаційної реформи АМУ презентував позицію Асоціації міст України щодо законопроєкту. Він наголосив, що місто Київ повинне мати рівний статус з іншими містами.

«Крім того, висновок Ради Європи містить велику кількість критики щодо невідповідності законопроєкту про столицю Європейській хартії місцевого самоврядування», - нагадав експерт.

Микола Пухтинський, кандидат юридичних наук Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України відзначив, що багато питань, які мають вирішуватися статутом міста Києва, зараз намагаються виписати в законі, що не є коректним.

«Також неприйнятним є те, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило багато зауважень до законопроєкту, по об’єму – близько 18 сторінок, як сам проєкт Закону», - пояснив Віктор Шишкін, екс-суддя Конституційного Суду.

За результатами обговорення учасники підготували відкритий лист до президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, в якому зазначено, що законопроєкт № 2143-3 необхідно зняти з розгляду Парламенту та переглянути його концептуальні засади.

Раніше Асоціація міст України проаналізувала законопроєкт та звернулася до Голови Парламенту, голів депутатських фракцій та груп Верховної Ради України з проханням не підтримувати проєкт Закону України «Про місто Київ - столицю України» №2143-3 від 24.09.2019.

Нагадаємо, народні депутати 3 жовтня 2019 року підтримали у першому читанні за основу проєкт Закону про місто Київ - столицю України авторства групи народних депутатів із фракції «Слуга народу» на чолі з Олександром Ткаченком.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що цей законопроєкт про столицю недолугий і спрямований проти киян.

Як повідомлялося, на моніторинговому комітеті Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи розглядалася скарга київського міського голови Віталія Кличко щодо необґрунтованого призначення дострокових місцевих виборів і позбавлення мера Києва можливості впливати на виконавчу владу в міст.

Експерти Ради Європи запропонували допомогу в доопрацюванні нового закону про столицю.