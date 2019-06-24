«Турбота» про киян: сьогодні у годин пік скасовано дев’ять рейсів міської електрички



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Київпастранс повідомив, що електричок не буде «з технічних причин»

У понеділок, 24 червня, у ранковий час, коли кияни їдуть на роботу, скасовано дев’ять рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Зазначається, що зміни у русі електрички відбулися «з технічних причин».

«У ранковий час із технічних причин скасовані наступні рейси: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421, 7406, 7413/14, 7419. Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів в пріоритеті», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички.

Так, 20 червня у ранковий час було скасовано шість рейсів міської електрички.

Нагадаємо, 19 червня після першого етапу реконструкції відкрили оновлену станцію міської електрички «Вишгородська». Там облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус. Встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб з вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо. На станції встановлено сучасні турнікети, які дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.

Надалі в планах реконструкція ще 14-и станцій міської електрички, повідомили у КМДА.