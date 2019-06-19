У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)



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На станції встановлено сучасні турнікети Фото: Дмитро Давтян, Facebook

Завершено перший етап реконструкції станції міської електрички «Вишгородська»

У Києві після першого етапу реконструкції відкрили оновлену станцію міської електрички «Вишгородська». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

«Нині облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус. Встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб з вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо», - розповів він.

На станції встановлено сучасні турнікети, які дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.

Надалі в планах реконструкція ще 14-и станцій міської електрички, зазначив Давтян.

До слова, останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички. Так, 18 червня було скасовано шість рейсів міської електрички.