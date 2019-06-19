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    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)

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    На станції встановлено сучасні турнікети - У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)
    На станції встановлено сучасні турнікети
    Фото: Дмитро Давтян, Facebook

    Завершено перший етап реконструкції станції міської електрички «Вишгородська»

    У Києві після першого етапу реконструкції відкрили оновлену станцію міської електрички «Вишгородська». Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян на своїй сторінці у Facebook.

    «Нині облаштовано підходи та під’їзди до пропускного пункту, зведено мостовий перехід, укріплено схил та облаштовано пандус. Встановлено ліфт для маломобільних груп населення, фем-покриття для осіб з вадами зору, інформаційні стенди зі шрифтом Брайля, пандуси для підйому, функціонує безкоштовний WI-FI тощо», - розповів він.

    На станції встановлено сучасні турнікети, які дозволятимуть розраховуватися усіма доступними інструментами, які нині є у громадському транспорті столиці.

    Надалі в планах реконструкція ще 14-и станцій міської електрички, зазначив Давтян.

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    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)
    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)
    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)
    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)
    У Києві відкрили оновлену станцію міської електрички з ліфтом і безкоштовним Wi-Fi (фото)

    До слова, останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички. Так, 18 червня було скасовано шість рейсів міської електрички. 

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