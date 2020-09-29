Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» та уряд України стали партнерами



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Підписання меморандуму відбулося на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру

29 вересня – День пам’яті жертв Бабиного Яру

Сьогодні у Києві з нагоди 79-х роковин трагедії Бабиного Яру, український уряд та Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Підписи під документом у присутності президента України Володимира Зеленського поставили міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко і член наглядової ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», президент Всесвітнього єврейського конгресу Рональд Лаудер.

Про це повідомляє Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр».

Підписання відбулося безпосередньо на місці майбутнього меморіалу одразу після церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному Яру.

Вітаючи та підтримуючи ініціативу і створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр», обидві сторони визнали необхідність об'єднання зусиль українського суспільства, держави, міжнародної спільноти, міжнародних та українських організацій, що займаються дослідженням та вивченням Голокосту і трагедії Бабиного Яру, спрямованих на збереження та відновлення історичної пам'яті, щоб вона стала постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру.

Згідно з повідомленням, президент України Володимир Зеленський зазначив, що трагедію Бабиного Яру забувати не можна. «Ми розуміємо, що це історія не лише України та єврейського народу, це трагічна історія всього світу. Люди, особливо молодь, повинні мати можливість прийти і побачити місце, де були розстріляні тисячі євреїв, аби усвідомити одну з найбільших трагедій ХХ століття. Ми всі маємо розуміти, що повтору цього не можна допустити ні в сучасному світі, ані в майбутньому» - заявив Володимир Зеленський.

У меморандумі зазначено, що збереження та відновлення пам’яті про трагедію Бабиного Яру як символу Голокосту та інших трагедій періоду Другої світової війни, є невід’ємною складовою пам’яті єврейського народу, національної пам’яті українського народу, а також інших народів світу, які стали жертвами та свідками злочинів нацистського режиму.

«Це не можна назвати лихом, подібним до урагану або повені. Це було одним з наймасовіших убивств в історії. Але потім був вчинений ще один злочин – злочин приховування та забуття, аби світ ніколи про це не дізнався. Ось чому сьогоднішня церемонія настільки важлива. І ось нарешті ми підходимо до часу, коли ці закатовані душі нарешті будуть вшановані меморіальним музеєм Голокосту світового рівня», – підкреслив під час підписання Меморандуму Рональд Лаудер.

Інсталяцію на території урочища з нагоди 79-х роковин трагедії представив Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». Церемонію відкриття підготував український театральний режисер Влад Троїцький. Автор ідеї та концепції інсталяції – україно-британський медіахудожник Максим Демиденко. Також над створенням інсталяції працював колектив представників з України, Ізраїлю, США, Великої Британії.

Крім того, на території урочища до Дня пам'яті жертв Бабиного Яру встановлені монокуляри, в які вмонтовано найвідоміші фотографії Бабиного Яру, зроблені німецьким військовим фотографом Йоганнесом Геллє у наступні дні після розстрілів 29-30 вересня 1941 р. Завдяки цим монокулярам тепер кожен відвідувач зможе побачити, як виглядала ця територія 79 років тому.