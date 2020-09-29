Кличко вшанував пам‘ять жертв Бабиного Яру (фото)



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Віталій Кличко поклав квіти до пам’ятника розстріляним у Бабиному Яру Фото: пресслужба мера Києва

Кличко розповів, яким буде Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр»

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам‘ять жертв Бабиного Яру. Разом із представниками міської влади він поклав квіти до пам’ятника розстріляним у Бабиному Яру, повідомляє пресслужба столичного голови.

«79 років тому в Києві сталася страшна світова трагедія. Нацисти вчинили масові розстріли мирного населення. За оцінками істориків, за роки Другої світової в Бабиному Яру було вбито і захоронено понад 100 тисяч людей різних національностей. Більшість закатованих були євреями. З того часу Бабин Яр став одним із символів Голокосту, жахливого злочину нацистів проти людства», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що поки живе пам'ять про ті події, поки пам'ятаємо кожну жертву, кожного Праведника світу, Голокост не повториться ні для євреїв, ні для кримських татар, ні для українців, ні для будь-яких народів світу.

«Меморіали жертвам Голокосту є в Ізраїлі, в Польщі, Німеччині, у США. А у Києві, де сталася така трагедія, де було вбито багато людей різних національностей, десятиліттями мало було зроблено, щоб гідно вшанувати пам’ять про загиблих. І ми повинні виправити це, - підкреслив мер столиці. - 4 роки обговорюється проект створення Меморіалу. Це довго. Але наше завдання – не тільки звести будівлю. Головне – наповнити Меморіал змістом і донести до майбутніх поколінь правду і пам’ять про страшну світову трагедію».

«Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» в Києві буде створений. І він буде такого ж рівня, як Яд Вашем в Єрусалимі та Меморіал Голокосту у Вашингтоні. І я, як мер Києва, докладаю всіх зусиль, щоб реалізувати цей проект», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Бабиного Яру.

Нагадаємо, нещодавно відбулося перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у новому складі.

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