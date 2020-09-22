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    Ізраїль підтримує створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру – посол Джоел Ліон

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    <span>Надзвичайний і Повноважний&nbsp;</span><span>Посол</span><span>&nbsp;Ізраїлю в Україні Джоель&nbsp;</span><span>Ліон</span><span>, який очолює&nbsp;</span><span>посольство</span><span>&nbsp;в Україні з кінця серпня 2018 року</span> - Ізраїль підтримує створення Меморіального центру Голокосту в Бабиному Яру – посол Джоел Ліон
    Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який очолює посольство в Україні з кінця серпня 2018 року

    Держава Ізраїль підтримує починання міжнародних донорів з будівництва музею і створення освітнього центру Голокосту на території Бабиного Яру

    Влада Ізраїлю підтримує будівництво Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» (МЦГБЯ) і сподівається, що незабаром цей проект буде втілений в життя.

    Про це у інтерв’ю LB.ua заявив посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон, повідомляє РБК-Україна.

    «Головою наглядової ради цього центру є Натан Щаранський – людина широко відома, і ми повністю довіряємо йому в тому, що він робить. Так, ми підтримуємо цей проект. Ми бачимо важливість наявності такого освітнього проекту в Бабиному Яру. Дуже добре, що є офіційний представник від України в Наглядовій Раді. І я сподіваюся, що скоро цей проект буде втілений в життя», – заявив Ліон.

    За словами дипломата, головна причина відсутності подібного комплексу в Україні до сьогоднішнього дня – зайві конфлікти і дискусії, які відбуваються навколо самого проекту. Джоел Ліон вказує: важливо, аби в результаті Україна отримала не просто Меморіальний комплекс, але ще й освітній центр.

    «Я бачу реальну причину в тому, що навколо нього багато конфліктів, дискусій з приводу того, яким він повинен бути, що там має бути і так далі. Давно слід увіковічнити пам'ять багатьох тисяч євреїв, загиблих в Бабиному Яру. Я вважаю, що там повинен бути освітній центр, не лише меморіал, а й освітній центр», – сказав посол.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу створення Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» і закликав до якнайшвидшої реалізації комплексу.

    У вересні Центр «Бабин Яр» заявив про створення громадської ради, до якої увійшли відомі українські діячі культури, дипломати, громадські діячі та експерти. Члени ради обговорили і підтримали ключові, творчі, соціально-освітні проєкти та проєкти на території, над якими команда Меморіального центру працювала впродовж останніх 9 місяців.

    Ізраїль посол Бабин Яр
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