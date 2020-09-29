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    В Україні День пам'яті жертв Бабиного Яру

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    В Україні День пам'яті жертв Бабиного Яру

    За роки Другої світової війни у Бабиному Яру полягло від 100 до 150 тисяч осіб

    Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. Масові розстріли мирного населення в урочищі Бабин Яр у Києві, вчинені нацистами у 1941-1943 роках, - один із найжахливіших символів Голокосту.

    29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр нацисти розпочали масові розстріли цивільного населення Києва. Загалом із 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення міста – понад 50 тисяч чоловіків, жінок, дітей. Тільки в перші два дні розстрілів було вбито майже 34 тисяч людей. 1, 2, 8 і 11 жовтня розстріляли тих, хто не з’явився за наказом, – ще близько 17 тисяч осіб.

    Передумовою до проведення акції була відверта брехня про участь євреїв у мінуванні та вибухах на Хрещатику, внаслідок яких загинули чимало солдатів і офіцерів вермахту. Місцем масових розстрілів було обрано Бабин Яр – балку на північному заході Києва довжиною у два з половиною кілометри, яка місцями сягала 50-метрової глибини. Наприкінці вулиці влаштували ворота, за які людей пропускали групами по 30-40 осіб. Попередньо їх примушували роздягатися, відбирали особисті речі, потім поліцаї дубинками гнали жертв до проходів у насипах на краю яру. На протилежному боці сиділи кулеметники. Тіла розстріляних скочувалися по укосу на дно. Після того, як рів заповнювався 2-3 шарами трупів, зверху їх присипали землею.

    Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру, за різними оцінками, полягло від 100 до 150 тисяч осіб – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричних лікарень та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів.

    День пам'ять жертв Бабиного Яру відзначається в Україні на державному рівні та є свідченням того, що в колективній пам’яті народу подібні скорботні події не мають жодних часових проміжків і будь-яких термінів.

    Нагадаємо, нещодавно відбулося перше засідання Громадської ради Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр» у новому складі.

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