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    У багаторівневому паркінгу в Києві сталася пожежа

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    У багаторівневому паркінгу в Києві сталася пожежа

    У гаражі горів автомобіль Audi A6

    У понеділок, 10 червня, у паркінгу на проспекті Романа Шухевича виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:55.

    «На місце події негайно прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у 5-поверховій будівлі паркінгу на 2-му поверсі в гаражі горить автомобіль Audi  A6. Вже за п'ятнадцять хвилин рятувальники ліквідували пожежу», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

    Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття, скло, закопчено стіни та стеля гаражу.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Загиблих та травмованих немає.

    Нагадаємо, минулого тижня, з 3 по 9 червня, у Києві вогнеборці ліквідували 116 пожеж, 9 аварій, 57 разів надавали допомогу мешканцям міста та іншим службам.

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