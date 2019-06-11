У багаторівневому паркінгу в Києві сталася пожежа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У гаражі горів автомобіль Audi A6

У понеділок, 10 червня, у паркінгу на проспекті Романа Шухевича виникла пожежа. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:55.

«На місце події негайно прибули бійці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, у 5-поверховій будівлі паркінгу на 2-му поверсі в гаражі горить автомобіль Audi A6. Вже за п'ятнадцять хвилин рятувальники ліквідували пожежу», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік, лакофарбове покриття, скло, закопчено стіни та стеля гаражу.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, минулого тижня, з 3 по 9 червня, у Києві вогнеборці ліквідували 116 пожеж, 9 аварій, 57 разів надавали допомогу мешканцям міста та іншим службам.