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    Минулого тижня у Києві сталося понад 100 пожеж

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    <span>Пожежа на вулиці Гната Хоткевича в ангарі на території колишньої автомобільної бази, 7 червня 2019 року</span> - Минулого тижня у Києві сталося понад 100 пожеж
    Пожежа на вулиці Гната Хоткевича в ангарі на території колишньої автомобільної бази, 7 червня 2019 року
    Фото: Інформатор

    В екосистемах Києва протягом тижня сталась одна пожежа

    Впродовж минулого тижня (з 3 до 9 червня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 255 виїздів.

    Зокрема, за даний період вогнеборці ліквідували 116 пожеж, 9 аварій, 57 разів надавали допомогу мешканцям міста та іншим службам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    В екосистемах Києва протягом тижня сталась 1 пожежа на площі 0,01 га. Всього з початку року здійснено 339 таких виїздів та ліквідовано загоряння на площі 128,01 га.

    На водних об’єктах столиці за вказаний період загинуло 4 особи, ще 3 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 28 осіб та врятовано 22 особи.

    Нагадаємо, 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток. Також у неділю в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. І у Дніпрі поблизу Оболонської набережної потонув чоловік.

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