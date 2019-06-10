Минулого тижня у Києві сталося понад 100 пожеж



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Пожежа на вулиці Гната Хоткевича в ангарі на території колишньої автомобільної бази, 7 червня 2019 року Фото: Інформатор

В екосистемах Києва протягом тижня сталась одна пожежа

Впродовж минулого тижня (з 3 до 9 червня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 255 виїздів.

Зокрема, за даний період вогнеборці ліквідували 116 пожеж, 9 аварій, 57 разів надавали допомогу мешканцям міста та іншим службам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

В екосистемах Києва протягом тижня сталась 1 пожежа на площі 0,01 га. Всього з початку року здійснено 339 таких виїздів та ліквідовано загоряння на площі 128,01 га.

На водних об’єктах столиці за вказаний період загинуло 4 особи, ще 3 людини врятовано. Всього з початку 2019 року на водних об'єктах Києва загинуло 28 осіб та врятовано 22 особи.

Нагадаємо, 9 червня в озері Райдужне в Києві втопився підліток. Також у неділю в акваторії озера «Вербне» в Оболонському районі столиці втопився чоловік. І у Дніпрі поблизу Оболонської набережної потонув чоловік.