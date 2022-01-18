У березні з Києва літатимуть нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру

Рейси виконуватимуться по три-п’ять разів на тиждень

Державіаслужба надала компанії Azur Air права на експлуатацію повітряних ліній

Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії «Азур Ейр Україна» виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Державіаслужба.

Компанії дозволено:

п’ять разів на тиждень виконувати рейси з Києва до Іракліону та Міконосу (Греція);

тричі на тиждень – виконувати рейси з Києва до Родосу, Корфу, Ханью та Коса (Греція);

п’ять разів на тиждень – дозволено літати з Києва в Ріміні (Італія), Ларнаку (Кіпр) та Пальму-де-Майорку (Іспанія).

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії.

Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.