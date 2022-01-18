У березні з Києва літатимуть нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру
Державіаслужба надала компанії Azur Air права на експлуатацію повітряних ліній
Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії «Азур Ейр Україна» виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Державіаслужба.
Компанії дозволено:
- п’ять разів на тиждень виконувати рейси з Києва до Іракліону та Міконосу (Греція);
- тричі на тиждень – виконувати рейси з Києва до Родосу, Корфу, Ханью та Коса (Греція);
- п’ять разів на тиждень – дозволено літати з Києва в Ріміні (Італія), Ларнаку (Кіпр) та Пальму-де-Майорку (Іспанія).
Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії.
Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.
Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.
У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.