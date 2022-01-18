  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У березні з Києва літатимуть нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Рейси виконуватимуться по три-п&rsquo;ять разів на тиждень - У березні з Києва літатимуть нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру
    Рейси виконуватимуться по три-п’ять разів на тиждень
    фото з відкритих джерел

    Державіаслужба надала компанії Azur Air права на експлуатацію повітряних ліній

    Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії «Азур Ейр Україна» виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року. Про це повідомляє Державіаслужба.

    Компанії дозволено:

    • п’ять разів на тиждень виконувати рейси з Києва до Іракліону та Міконосу (Греція);
    • тричі на тиждень – виконувати рейси з Києва до Родосу, Корфу, Ханью та Коса (Греція);
    • п’ять разів на тиждень – дозволено літати з Києва в Ріміні (Італія), Ларнаку (Кіпр) та Пальму-де-Майорку (Іспанія).

    Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

    У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

    Теги: Київ Греція Італія Іспанія літак Україна Кіпр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У березні з Києва літатимуть нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру