WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України

Існує ймовірність того, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси

У зимовій польотній програмі Wizz Air з України відбулися значні зміни

Лоукостер Wizz Air оголосив про скорочення рейсів міжнародних європейських рейсів. Третина скорочених рейсів стосувалася сполучень до Італії. Тепер з’явився повний список відсутніх в продажу рейсів авіакомпанії саме з України, пише Lowcostavia.com.ua.

Повідомляється, що з продажу зникли квитки на рейси з Харкова до Венеції, з Запоріжжя до Будапешта, з Дортмунд та Мілана, з Одеси до Болоньї, Гданськ, Катовіце.

Перелік повністю відсутніх в продажу рейсів Wizz Air з України:

Харків – Венеція

Запоріжжя – Будапешт (скасовано після 10 січня)

(скасовано після 10 січня) Запоріжжя – Дортмунд

Запоріжжя – Мілан

Одеса – Болонья

Одеса – Гданськ

Одеса – Катовіце

Київ – Ганновер

Львів – Верона

Львів – Щецин

У розкладі можливі зміни, існує ймовірність, що Wizz Air ще поверне деякі скасовані рейси, або скасує нові.

Також Wizz Air вніс зміни у літній розклад і переніс старт чи відновлення декількох рейсів з України. До липня відкладено початок виконання рейсів з Києва в Малагу, зі Львова в Афіни, Салоніки, Венецію, Ніццу та Братиславу, з Одеси у Вроцлав, з Запоріжжя в Відень та з Харкова в Пардубиці.

Майже третина з понад 80 скорочених маршрутів Wizz Air стосується Італії. З початку пандемії Wizz Air створив сім італійських баз, зокрема в Мілані Мальпенса, Римі Фьюмічіно та Венеції Марко Поло.

Найбільше напрямків скасовано з Відня – 12. з Ларнаки скасовано 8, з Варшави – 7, з Неаполя – 6, з Гданська, Мілану, і Ейдховена – по 5.

Раніше ми писали, що авіакомпанія Ryanair скасовує відразу 17 авіарейсів з України.

Тим часом між Україною і Польщею відкрили ще один авіарейс. Авіарейси на цьому маршруті здійснюватиме літак Bombardier Dash Q400 польської авіакомпанії LOT, який вміщає 78 пасажирів.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

Крім того, SkyUp відкрила продаж квитків на чотири нові рейси зі Львова. Ще SkyUp почав літати до Тель-Авіва: дивіться розклад та ціни на квитки.

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