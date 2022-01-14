Ryanair скасував сім авіарейсів із України

Лоукостер скасував низку маршрутів на лютий

Ірландський лоукостер Ryanair у лютому 2022 року тимчасово скасовує сім рейсів з України. Про це інформує сайт Lowcost Аvia.

«З 1 до 28 лютого повністю скасовані маршрути зі Львова в Барі, Палермо, Турин та Братиславу, з Києва в Бидгощ та з Херсона в Краків та Відень, – ідеться у повідомленні.

Зазначимо, що скасування в більшості торкнулося тих 17 маршрутів, які були скасовані раніше Ryanair до кінця січня 2022 року. Тобто, на деякі маршрути продовжили скасування до початку березня.

Список скасованих рейсів Ryanair з України в лютому 2022 року:

Київ-Бидгощ до 28 Лютого Львів-Барі до 28 Лютого Львів-Палермо до 28 Лютого Львів-Турин до 28 Лютого Львів-Братислава до 28 Лютого Херсон-Краків до 28 Лютого Херсон – Відень до 28 Лютого

Зараз на сайті авіакомпанії Ryanair відсутні квитки у продажу після квітня 2022 року, але це пов'язано зі змінами в розкладі, незабаром квитки будуть повернуті в продаж.

Раніше Ryanair скасувала 17 рейсів з України, які були заплановані на січень 2022 року. У компанії наголосили, що у розкладі можливі зміни, тому там просять пасажирів стежити за новими повідомленнями.

Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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