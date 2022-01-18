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    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)

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    Слідчі з&rsquo;ясовуватимуть, чи був причиною пожежі навмисний підпал або щось інше - У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)
    Слідчі з’ясовуватимуть, чи був причиною пожежі навмисний підпал або щось інше
    фото: ГУ ДСНС у Києві

    На місце події виїжджали п’ять пожежних машин і 22 рятувальники

    У Києві виникла пожежа у зачиненому на зимовий період кафе, що розташоване біля дороги на вулиці Стеценка, 3/1, на території парку «Дубки» (Сирецький гай). Про це повідомляє пресслужба ГУДСНС.

    З невідомих поки причин загорілась двоповерхова дерев’яна будівля. На місце події виїжджали п’ять пожежних машин і 22 рятувальники. Менш ніж за годину вогнеборці повністю впоралися з вогнем. Чи був причиною пожежі навмисний підпал або щось інше, з’ясовуватимуть слідчі.

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    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)
    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)
    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)
    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)

    Над обгорілим кафе на пагорбі знаходиться легендарний ресторан із п’ятдесятирічною історією «Дубки». У радянські часи заклад, збудований у стилі народної дерев’яної архітектури, користувався популярністю серед компартійної номенклатури.

    Нагадаємо, на автостоянці в Києві сталася пожежа з вибухом. Уніч на понеділок, 3 січня, сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

    До слова, 9 січня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Братиславській 36/2 у Деснянському районі столиці. Рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

    5 січня сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ресторан рятувальники
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    У Києві горіло літнє кафе біля популярного ресторану (фото)