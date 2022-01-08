Українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закриває новий маршрут: причина

Авіакомпанія Air Ocean скасувала внутрішній рейс

Українська лоукост-авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка відкрилася у минулому 2021 році, заявила про закриття маршруту Київ-Харків із 9 січня через всього два тижні польотів, повідомляє Avianews.

Уточнюється, що причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

У заяві компанії Air Ocean Airlines вказується, що рейси припинені до кінця осінньо-зимової навігації польотів, яка триватиме до кінця березня.

Тим пасажирам, які встигли купити квитки за цим маршрутом, обіцяють повернути гроші. Для цього потрібно звернутися за місцем оформлення проїзних документів.

«Водночас, згідно з українським законодавством, в авіакомпаніях мають виплатити пасажиру також компенсацію у розмірі від €250 до €600 у разі, якщо рейс скасований не через форс-мажор менш ніж за два тижні до вильоту», – повідомляється на сайті.

У випадку з рейсами Київ-Харків пасажири можуть розраховувати на компенсацію €250. Саме така сума має бути сплачена, виходячи з тривалості маршруту.

Air Ocean Airlines почала регулярні рейси 21 листопада 2021 року. Зараз її маршрутна мережа включає тільки внутрішні рейси, а парк літаків – два регіональних реактивних авіалайнера Ан-148 із загальним числом 75 місць.

За даними Державного реєстру юридичних осіб, Air Ocean Airlines створена 27 серпня 2020 року у форматі ТОВ зі статутним капіталом 100 тис.грн. Її власником вказаний Роман Трохимчук, а директором – Микола Мельниченко.

Як повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами. Як повідомили у пресслужбі лоукостера, акція діятиме з 7 до 14 січня.

У цей період пасажири, які придбають квитки Smart за ціною найнижчого рівня тарифу Light зможуть безкоштовно подорожувати з багажем до 23 кг. За замовчуванням цей тариф включає лише ручну поклажу.

Раніше повідомлялося, що через складні погодні умови на новорічні свята авіакомпанія МАУ не лише затримала виліт чартерного рейсу в Домініканську республіку, а й змушена була залишити майже 70 одиниць багажу в Києві. Тому частина туристів прилетіла на відпочинок без валіз. Аналогічна історія з багажем сталась і на рейсі Azur Air – авіакомпанія була змушена залишити в Києві 60 валіз.

Нагадаємо, лоукостер Ryanair скасував 17 авіарейсів з України (список).

Як відомо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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