МАУ скасувала два авіарейси із Києва
Лоукостери пропонують нижчі ціни за маршрутами, які скасовує МАУ
Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії, повідомляє avianews.com
За даними онлайн-радару flightradar24.com, останній рейс з Києва до Афін здійснили 11 січня, а до Тбілісі – 16 січня.
Втім, найближчі дати в системі бронювання для рейсів з Києва до Тбілісі – 4 березня, а Київ – Афіни – 8 березня.
Причин такого рішення могло бути чимало, і точні стануть відомі лише після того, як пресслужба авіакомпанії надасть коментар, але, ймовірно ними могли стати:
- Конкуренція з боку інших авіаперевізників на тлі зниженого попиту в зимовий період
Наприклад, лоукостери Ryanair і Wizz Air пропонують на цих маршрутах нижчі ціни.
Крім того, на лінію Київ – Тбілісі виходять й українські бюджетні авіакомпанії – SkyUp та Bees Airline. І, навіть, якщо вартість квитків з МАУ буде однакова, вони пропонують зручніший продукт для пасажира. Йдеться про графік польотів.
- Незручний графік для пасажирів
Так, пасажири, які придбали квитки МАУ з Києва до Тбілісі, прилітали до Грузії о першій ночі та вилітали назад в Україну о 7 ранку. Такий графік менше підходив для прямих пасажирів.
Натомість SkyUp та Bees Airline пропонують на маршруті розклад, який дозволяє заощадити щонайменше одну ніч у готелі у порівнянні з МАУ. А ще найдешевші тарифи цих авіакомпаній передбачають перевезення більшої ручної поклажі, ніж МАУ.
Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.
Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.
У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.
Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.
Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.