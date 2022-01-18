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    МАУ скасувала два авіарейси із Києва

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    Авіакомпанія припинила польоти з Києва до Афін та Тбілісі - МАУ скасувала два авіарейси із Києва
    Авіакомпанія припинила польоти з Києва до Афін та Тбілісі
    фото: Avianews

    Лоукостери пропонують нижчі ціни за маршрутами, які скасовує МАУ

    Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України припинила виконання регулярних польотів за двома маршрутами з аеропорту «Бориспіль». Йдеться про рейси до Греції та Грузії, повідомляє avianews.com

    Зокрема, МАУ перестав літати одразу до двох міст – Афін та Тбілісі.

    За даними онлайн-радару flightradar24.com, останній рейс з Києва до Афін здійснили 11 січня, а до Тбілісі – 16 січня.

    Втім, найближчі дати в системі бронювання для рейсів з Києва до Тбілісі – 4 березня, а Київ – Афіни – 8 березня.

    Причин такого рішення могло бути чимало, і точні стануть відомі лише після того, як пресслужба авіакомпанії надасть коментар, але, ймовірно ними могли стати:

    • Конкуренція з боку інших авіаперевізників на тлі зниженого попиту в зимовий період

    Наприклад, лоукостери Ryanair і Wizz Air пропонують на цих маршрутах нижчі ціни.

    Крім того, на лінію Київ – Тбілісі виходять й українські бюджетні авіакомпанії – SkyUp та Bees Airline. І, навіть, якщо вартість квитків з МАУ буде однакова, вони пропонують зручніший продукт для пасажира. Йдеться про графік польотів.

    • Незручний графік для пасажирів

    Так, пасажири, які придбали квитки МАУ з Києва до Тбілісі, прилітали до Грузії о першій ночі та вилітали назад в Україну о 7 ранку. Такий графік менше підходив для прямих пасажирів.

    Натомість SkyUp та Bees Airline пропонують на маршруті розклад, який дозволяє заощадити щонайменше одну ніч у готелі у порівнянні з МАУ. А ще найдешевші тарифи цих авіакомпаній передбачають перевезення більшої ручної поклажі, ніж МАУ.

    Крім того Ryanair скасував сім авіарейсів із України.

    Також перед новим роком WizzAir оновив список анульованих маршрутів з України.

    У січні українська авіакомпанія після двох тижнів польотів закрила новий маршрут. Причиною даного рішення авіакомпанія назвала «комерційні причини». Як правило, таким чином перевізники пояснюють нерентабельність перевезень, пояснюють у виданні.

    Також повідомлялося, українська бюджетна авіакомпанія Bees Airline тимчасово зробила безкоштовним перевезення багажу за своїми найдешевшими тарифами.

    Нагадаємо, новий український лоукостер полетить до Барселони та Тбілісі. Також іспанський лоукостер запустив рейси з Києва до Парижа.

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    Теги: Київ тарифи Греція Грузія Wizz Air лоукостери МАУ авіаперевезення Ryanair SkyUp авіарейс перевезення
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    МАУ скасувала два авіарейси із Києва