Громадський транспорт столиці тимчасово змінить графік: список маршрутів

19 січня трамваї припинять курсувати раніше

У Києві в ніч на 19 січня відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Трамваї припинять курсувати раніше, ніж зазвичай. А тролейбуси змінять маршрути. Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.

Трамваї

Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Триває ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Маршрут № 1:

від станції «Старовокзальна»: 23:49, 00:01;

від станції «Михайлівська Борщагівка»: 23:10, 23:21.

Маршрут № 3:

від станції «Старовокзакльна»: 23:32, 23:44;

від станції «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

Тролейбуси № 92Н

Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по просп. Правди – вул. І. Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

«Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

Нагадаємо, у Києві з’являться три нові автобусні маршрути.

Також 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.

До слова, 2 лютого, на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.



