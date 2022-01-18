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    Громадський транспорт столиці тимчасово змінить графік: список маршрутів

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    Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3 - Громадський транспорт столиці тимчасово змінить графік: список маршрутів
    Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3
    фото: з відкритих джерел

    19 січня трамваї припинять курсувати раніше

    У Києві в ніч на 19 січня відбудуться зміни у русі громадського транспорту. Трамваї припинять курсувати раніше, ніж зазвичай. А тролейбуси змінять маршрути. Про це повідомилиу пресслужбі Київпастрансу.

    Трамваї

    Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Триває ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

    З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.

    Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

    Маршрут № 1:

    • від станції «Старовокзальна»: 23:49, 00:01;
    • від станції «Михайлівська Борщагівка»: 23:10, 23:21.

    Маршрут № 3:

    • від станції «Старовокзакльна»: 23:32, 23:44;
    • від станції «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.

    О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

    Тролейбуси № 92Н

    Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по просп. Правди – вул. І. Виговського.

    З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

    «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

    О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

    Нагадаємо, у Києві з’являться три нові автобусні маршрути.

    Також 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.

    До слова, 2 лютого, на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.

    Читайте також: Чи потрібні Києву маленькі жовті маршрутки?


    Теги: Київ громадський транспорт Свято Водохреща Аеропорт Київ транспорт місто
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    Громадський транспорт столиці тимчасово змінить графік: список маршрутів