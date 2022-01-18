Громадський транспорт столиці тимчасово змінить графік: список маршрутів
19 січня трамваї припинять курсувати раніше
Трамваї
Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №№ 1, 3. Триває ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв по вул. Покотила – бульв. Кольцова буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут № 1:
- від станції «Старовокзальна»: 23:49, 00:01;
- від станції «Михайлівська Борщагівка»: 23:10, 23:21.
Маршрут № 3:
- від станції «Старовокзакльна»: 23:32, 23:44;
- від станції «Ромена Роллана»: 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
Тролейбуси № 92Н
Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по просп. Правди – вул. І. Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
«Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)» – до вул. І. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Нагадаємо, у Києві з’являться три нові автобусні маршрути.
Також 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.
До слова, 2 лютого, на маршрути в Києві вийшли 15 нових сучасних тролейбусів, які місто нещодавно придбало для оновлення парку громадського транспорту.