  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Борисполі» розпочалося тестування багаторівневого паркінгу

    • Розсилка
    У «Борисполі» розпочалося тестування багаторівневого паркінгу

    Співробітники аеропорту виявляють та усувають неточності в роботі

    Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав тестування першої черги багаторівневого паркінгу біля термінала D.

    Тестування почалося 15 квітня. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

    «Аеропорт «Бориспіль» продовжує поетапну розбудову комплексу своїх послуг. Наразі перша черга багаторівневого паркінгу запущена в тестовому режимі. Співробітники аеропорту виявляють та усувають неточності в роботі. Ми розуміємо актуальність питання. Про дату повноцінного запуску та можливості для пасажирів повноцінно користуватися паркінгом повідомимо, як тільки отримаємо перші систематизовані дані тестової перевірки», – зазначив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

    Як повідомлялося, аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

    З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

    До розконсервації термінала F парковка використовувалася як майданчик для тривалого зберігання автомобілів з тарифом 10 грн на годину і 60 грн на добу.

    Стоянки з більш дешевими тарифами розташовані на відстані кілька сотень метрів від термінала. На них плата за перебування автомобіля становить 15 грн на годину і 80-150 грн на добу.

    31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

    Читайте також
    Аеропорт Бориспіль Павло Рябікін транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ