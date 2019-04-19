У «Борисполі» розпочалося тестування багаторівневого паркінгу



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Співробітники аеропорту виявляють та усувають неточності в роботі

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав тестування першої черги багаторівневого паркінгу біля термінала D.

Тестування почалося 15 квітня. Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

«Аеропорт «Бориспіль» продовжує поетапну розбудову комплексу своїх послуг. Наразі перша черга багаторівневого паркінгу запущена в тестовому режимі. Співробітники аеропорту виявляють та усувають неточності в роботі. Ми розуміємо актуальність питання. Про дату повноцінного запуску та можливості для пасажирів повноцінно користуватися паркінгом повідомимо, як тільки отримаємо перші систематизовані дані тестової перевірки», – зазначив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

Як повідомлялося, аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

До розконсервації термінала F парковка використовувалася як майданчик для тривалого зберігання автомобілів з тарифом 10 грн на годину і 60 грн на добу.

Стоянки з більш дешевими тарифами розташовані на відстані кілька сотень метрів від термінала. На них плата за перебування автомобіля становить 15 грн на годину і 80-150 грн на добу.

31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.