Чи містить сертифікат про щеплення від Covid-19 медичну таємницю? Що кажуть юристи

«Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця»

«Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця»

Закони України визнають: пацієнт має право на медичну таємницю, але жодної згадки про сертифікат там нема...

Сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи».

У ч.ч. 2 і 4 ст. 285 і ст. 286 ідеться, що «фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні…»

На думку юристів, документ «Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця» й інформації про наявність щеплень він не містить.

У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відзвітував, що кількість невакцинованих серед народних депутатів становить близько 40%.

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