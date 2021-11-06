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    Чи містить сертифікат про щеплення від Covid-19 медичну таємницю? Що кажуть юристи

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    &laquo;Висновок про стан здоров&rsquo;я заявника&raquo; найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення &laquo;медична таємниця&raquo;&nbsp; - Чи містить сертифікат про щеплення від Covid-19 медичну таємницю? Що кажуть юристи
    «Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця» 
    фото з відкритих джерел

    Закони України визнають: пацієнт має право на медичну таємницю, але жодної згадки про сертифікат там нема...

    Сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи».

    У ч.ч. 2 і 4 ст. 285 і ст. 286 ідеться, що «фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні…»

    На думку юристів, документ «Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця» й інформації про наявність щеплень він не містить.

    У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

    Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відзвітував, що кількість невакцинованих серед народних депутатів становить близько 40%.

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    Теги: медицина лікар хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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    Чи містить сертифікат про щеплення від Covid-19 медичну таємницю? Що кажуть юристи