Чи містить сертифікат про щеплення від Covid-19 медичну таємницю? Що кажуть юристи
Закони України визнають: пацієнт має право на медичну таємницю, але жодної згадки про сертифікат там нема...
Сертифікат про щеплення не входить до переліку документів, що підпадають під медичну таємницю. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Обмеження та перевірки під час пандемії: що законно, а що ні? Пояснюють юристи».
У ч.ч. 2 і 4 ст. 285 і ст. 286 ідеться, що «фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні…»
На думку юристів, документ «Висновок про стан здоров’я заявника» найкраще наочно показує перелік питань, які підпадають під визначення «медична таємниця» й інформації про наявність щеплень він не містить.
У Міністерстві охорони здоров’я відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький відзвітував, що кількість невакцинованих серед народних депутатів становить близько 40%.