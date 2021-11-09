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    Понад 8 млн українців завершили курс вакцинації проти коронавірусу

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    Загалом в Україні проведено 19,5 млн щеплень - Понад 8 млн українців завершили курс вакцинації проти коронавірусу
    Загалом в Україні проведено 19,5 млн щеплень
    фото: glavcom.ua

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані

    Понад 8 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти Covid-19 та завершили повний курс щеплення. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    За минулу добу, 8 листопада, 240,4 тис. людей вакциновано проти коронавірусу. Одну дозу отримали 140,4 тис людей, повністю імунізовані – 100 тис. людей.

    Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу отримали 11,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – трохи більше 8 млн осіб. Загалом проведено 19,5 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, в Україні найбільше смертей від Covid-19 за добу – понад 800. Також 8 листопада в Україні зафіксовано понад 18,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні прем'єр України назвав область, яка першою може вийти з «червоної» зони.

    За перший тиждень листопада в Україні зробили понад 1,6 млн щеплень проти коронавірусу. Зокрема, 7 листопада було зроблено понад 85 тис. щеплень проти коронавірусу.

    Найнижчий рівень вакцинації на Закарпатті, Прикарпатті та Волині. Найбільше людей отримали щеплення у Києві, Полтавській та Київській областях.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Понад 8 млн українців завершили курс вакцинації проти коронавірусу