У Бородянці з-під завалів зруйнованих будинків врятовано 200 людей (фото)

У Бородянці російські ракети зруйнували дві багатоповерхівки

У селищі Бородянка Київської області 2 березня рятувальники витягнули із завалів понад 200 місцевих жителів, які були заблоковані у підвалі. Про це повідомили в МВС України.

«Сьогодні рятувальники Бучанського району спільно з волонтерами евакуювали більше 200 мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились у підвалах і погребах», – йдеться у повідомленні.

Українським захисникам вдалося звільнити Макарів Київської області від російських окупантів. У мережі показали наслідки ранішнього обстрілу Ірпеня.

Унаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

Зранку 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції проти України. Після цього почався обстріл українських міст.

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