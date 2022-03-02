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    Окупанти обстріляли столичний Виноградар (відео)

    інтерв'ю
    Скільки ще ворог буде цинічно обстрілювати житлові квартали? - Окупанти обстріляли столичний Виноградар (відео)
    Скільки ще ворог буде цинічно обстрілювати житлові квартали?
    фото очевидців

    Російськи загарбники продовжують порушувати всі міжнародні норми права

    Військові злочини Росії лише множаться. Очевидці зняли на відео наслідки обстрілу столичного району Виноградар.

    Через снаряд окупантів була знищена автівка, повибивало шибки у навколишніх будинках

    «Ніяких військових об'єктів навкруги. Лише парковка, магазин та житлові будинки» каже оператор.

    продуктові магазини явно не можуть бути військовими об'єктами

    продуктові магазини явно не можуть бути військовими об'єктами

    Нагадаємо, відкрито державну гарячу лінію для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони. Для дзвінків з України (безкоштовно) - 0 800 202 600

    Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку) - +380 44 237 00 02.

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    Теги: окупанти Київ військові магазин парковка #stoprussia
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    Окупанти обстріляли столичний Виноградар (відео)