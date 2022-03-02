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    Комендантська година на Київщині: оголошено час

    Комендантська година на Київщині: оголошено час
    фото з відкритих джерел

    Людей просять ні в якому разі не покидати домівки

    На території Київської області діятиме комендантська година від 20:00 сьогодні, 2 березня, до 07:00 завтра, 3 березня. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба.

    «Наголошую, під час комендантської години ні в якому разі не покидайте домівки. У разі оголошення повітряної тривоги – прослідуйте в найближче укриття», – написав він.

    «Оборона Київщини триває. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону», – зазначив Кулеба.

    Теги: Росія війна Київщина укриття час комендантська година
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    Комендантська година на Київщині: оголошено час