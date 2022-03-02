Комендантська година на Київщині: оголошено час
Людей просять ні в якому разі не покидати домівки
На території Київської області діятиме комендантська година від 20:00 сьогодні, 2 березня, до 07:00 завтра, 3 березня. Про це повідомив голова Київської обласної держадміністрації Олексій Кулеба.
«Наголошую, під час комендантської години ні в якому разі не покидайте домівки. У разі оголошення повітряної тривоги – прослідуйте в найближче укриття», – написав він.
«Оборона Київщини триває. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону», – зазначив Кулеба.
До слова, мер Києва Віталій Кличко опублікував нове звернення до мешканців столиці та розповів про підготовки до оборони міста від російських окупантів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив головою Київської військово-цивільної адміністрації генерала Володимира Жирнова.