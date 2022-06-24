У Бучі відкрилося тимчасове модульне містечко (фото)

У тимчасовому житлі в Бучі планують розмістити понад 700 осіб

У Бучі Київської області відкрили тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через військову агресію Росії в Україні. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад і територій України.



Тимчасове модульне містечко відкрили голова Канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща, міністр Міхал Дворчик і міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.



«Сьогодні відкриваємо тимчасове містечко на 352 місця в місті-герої Буча. Тут проживатимуть люди, які втратили житло. Зокрема, серед них також житимуть і вчителі, чиє житло зруйноване як у Бучі, так і в навколишніх населених пунктах і які працюють у місцевій школі. Це розміщення тимчасове – уряд, регіональна і місцева влада сьогодні активно працюють над довгостроковими варіантами забезпечення житлом і відновленням пошкодженого житла», – сказав Чернишов.



За словами міністра, всього в Бучі в модульних містечках на трьох локаціях планується розмістити 704 особи.

Згідно з повідомленням, станом на 21 червня 2022 року внутрішньо переміщеними особами зареєстровано 4 775 мешканців Бучі (3 201 сім'я, у тому числі 24 багатодітні сім'ї та 22 батьків-одинаків), з них 1 055 дітей (до 18 років), 1 188 пенсіонерів, 162 особи з інвалідністю. Внаслідок бойових дій у Бучі пошкоджено/зруйновано 1 735 об'єктів житлового фонду, з них 236 багатоквартирних будинків (1 будинок зруйновано повністю та 235 пошкоджено) і 1 499 індивідуальних садибних будинків (136 повністю зруйновано і 1 363 частково зруйновано/пошкоджено).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у липні на конференції у швейцарському місті Лугано буде представлено великий план відбудови України.

Також повідомлялося, що Тайвань візьме участь у повоєнній відбудові українського міста Буча. Також уряд країни пообіцяв спрямувати фінансову допомогу на відновлення Харкова, Одеси, Чернігова, Сум і Запоріжжя.