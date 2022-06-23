Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)

Тіла з'явилися на вулицях міста ще під час окупації росіян

Тіла з'явилися на вулицях міста ще під час окупації росіян

Російська влада зараз бреше, що всього цього не було

Україна продовжує збирати свідчення мешканців Київської області про військові злочини армії Росії.

Журналіст Денис Казанський зняв на відео розповідь мешканки Бучі, яка була свідком розправ над мирними жителями на вулиці Яблунській.

«На цій вулиці лежало 20 тіл. Тут було три розстріляні машини, у кожній мінімум по дві людини було. – розповіла жінка. – Окупанти розстрілювали всіх, хто проходив поруч від їх місць проживання».

За її словами, основною вимогою загарбників було, аби люди носили білі пов'язки, але потім, цими ж пов'язками людям зав'язували руки і стріляли в голову.

«Російська влада зараз бреше, що всього цього не було. Але є тисячі людей, які особисто зіткнулися з військовими злочинцями та бачили все на власні очі.

Ми зберемо та задокументуємо всі свідчення та факти. Нічого не має бути забуто», – запевняє Казанський.

У відео додано англійські субтитри.

Нагадаємо, окупанти на Київщині викрали 26 березня двох братів 17 та 29 років. Вони їхали на велосипедах у с. Оране Вишгородського району, але солдати РФ їх зупинили та викрали, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

17-річного хлопця агресори передали прикордонникам Республіки Білорусь, які доправили хлопця до дитячого будинку. Завдяки зусиллям міжнародної організації Червоного Хреста та небайдужим громадянам хлопця вдалося повернутись додому. Доля старшого брата досі невідома.