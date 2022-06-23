  1. Головна
  2. Київ
  3. Відео
  4. Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)
рус
    Відео

    Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)

    Тіла з'явилися на вулицях міста ще під час окупації росіян - Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)
    Тіла з'явилися на вулицях міста ще під час окупації росіян
    фото з відкритих джерел

    Російська влада зараз бреше, що всього цього не було

    Україна продовжує збирати свідчення мешканців Київської області про військові злочини армії Росії.

    Журналіст Денис Казанський зняв на відео розповідь мешканки Бучі, яка була свідком розправ над мирними жителями на вулиці Яблунській.

    «На цій вулиці лежало 20 тіл. Тут було три розстріляні машини, у кожній мінімум по дві людини було. – розповіла жінка. – Окупанти розстрілювали всіх, хто проходив поруч від їх місць проживання».

    За її словами, основною вимогою загарбників було, аби люди носили білі пов'язки, але потім, цими ж пов'язками людям зав'язували руки і стріляли в голову.

    «Російська влада зараз бреше, що всього цього не було. Але є тисячі людей, які особисто зіткнулися з військовими злочинцями та бачили все на власні очі.

    Ми зберемо та задокументуємо всі свідчення та факти. Нічого не має бути забуто», – запевняє Казанський.

    У відео додано англійські субтитри.

    Нагадаємо, окупанти на Київщині викрали 26 березня двох братів 17 та 29 років. Вони їхали на велосипедах у с. Оране Вишгородського району, але солдати РФ їх зупинили та викрали, повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Київській області.

    17-річного хлопця агресори передали прикордонникам Республіки Білорусь, які доправили хлопця до дитячого будинку. Завдяки зусиллям міжнародної організації Червоного Хреста та небайдужим громадянам хлопця вдалося повернутись додому. Доля старшого брата досі невідома.

    Теги: росія окупанти війна Буча Україна злочини проти людяності окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як вбивали у Бучі. Розповідь місцевої жительки (відео)