У будинках на шести вулицях Києва немає води (адреси)



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Частина киян залишилась без води

Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

Сьогодні, 22 жовтня, Київводоканал проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зв'язку із цим із 9:00 до 20:00 тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

вул. Іонна Павла ІІ 13, 14, 15, 17, 19/32;

вул. Чигоріна, 55;

вул. Раєвського, 28, 34.

Крім того, через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

вул. Симиренка, 1

вул. Зодчих, 66

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.

До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.