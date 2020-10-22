У будинках на шести вулицях Києва немає води (адреси)
Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи
Сьогодні, 22 жовтня, Київводоканал проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зв'язку із цим із 9:00 до 20:00 тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:
- вул. Іонна Павла ІІ 13, 14, 15, 17, 19/32;
- вул. Чигоріна, 55;
- вул. Раєвського, 28, 34.
Крім того, через пошкодження на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
- вул. Симиренка, 1
- вул. Зодчих, 66
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.
«Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.
До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.