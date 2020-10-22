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    У будинках на шести вулицях Києва немає води (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - У будинках на шести вулицях Києва немає води (адреси)
    Частина киян залишилась без води

    Київводоканал проводить планові та аварійні ремонтні роботи

    Сьогодні, 22 жовтня, Київводоканал проводить планові ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    У зв'язку із цим із 9:00 до 20:00 тимчасово буде відсутнє водопостачання за такими адресами:

    • вул. Іонна Павла ІІ 13, 14, 15, 17, 19/32;
    • вул. Чигоріна, 55;
    • вул. Раєвського, 28, 34.

    Крім того, через пошкодження на мережі  відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Калачівська, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
    • вул. Симиренка, 1
    • вул. Зодчих, 66

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

    «Приносимо вибачення за тимчасові незручності!» - додали в Київводоканалі.

    До слова, через несприятливу епідеміологічну ситуацію у Києві з 12 жовтня всі центри обслуговування споживачів ПрАТ «АК «Київводоканал» припинили особистий прийом абонентів і перейшли на дистанційне обслуговування споживачів.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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