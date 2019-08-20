Стрілянина на Голосіївській: у лікарні з пораненнями троє чоловіків



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На місці інциденту працювали патрульні, слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

У поліції розповіли подробиці нічної стрілянини біля станції метро «Голосіївська»

Столичні поліцейські встановлюють обставини стрілянини, що сталася в ніч на вівторок, 20 серпня, на Голосіївській площі в Києві. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Вночі до поліції надійшло повідомлення, що біля станції метро «Голосіївська» виникла сутичка і чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, спецпризначенці, патрульні поліцейські і кінолог», - інформують у поліції.

Правоохоронці поспілкувалися зі свідками та встановили, що між двома групами осіб відбувся конфлікт, під час якого була застосована травматична зброя. Після чого правопорушники порозбігалися. У результаті інциденту госпіталізовано двох чоловіків із вогнепальними пораненнями і одного - із ножовим пораненням ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На місці події слідчі вилучили стріляні гільзи, які направили на експертизу. Також із місця вилучено автомобіль «Фольксваген».

За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Наразі зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання усіх учасників події та причини інциденту.

Раніше повідомлялося, що на Голосіївській площі в Києві сталася стрілянина, в результаті якої, як мінімум, одна людина потрапила до лікарні.