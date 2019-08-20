Поліція затримала у Миколаєві торгівця зброєю



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41-річний миколаївець продавав перероблений пістолет та патрони до нього Фото: Нацполіція

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років

Жителя Миколаєва затримали під час чергової оборудки з продажу зброї та боєприпасів. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївській області.

Так, 20 серпня на території ринка «Колос» в Інгульскому районі Миколаєва співробітники Управління карного розшуку разом зі слідчими Слідчого управління ГУНП області затримали місцевого жителя під час чергової оборудки з продажу зброї та боєприпасів.

«Отримавши оперативну інформаціє про те, що чоловік збуває зброю, правоохоронці задокументували вже два факти продажу пістолетів та патронів, і сьогодні, під час чергового збуту, затримали зловмисника. За зброю та боєприпаси чоловік отримав 4 000 гривень», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 41-річний миколаївець продавав перероблений пістолет та патрони до нього.

«Слідчими Слідчого управління під процесуальним керівництвом обласної прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Фігуранту провадження загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років», - повідомили в поліції.

Чоловік затриманий, найближчим часом йому буде повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід.

Тривають слідчі дії. Вилучена зброя та боєприпаси направлені на проведення експертизи.