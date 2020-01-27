У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
Загорання виникло у приміщенні архіву
Сьогодні, 27 січня, сталося загорання у трьохповерховій адміністративній будівлі Міністерства культури на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:14.
По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.
Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини.
Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м було локалізовано.
Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу.
Ліквідація пожежі продовжується.