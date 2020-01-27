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    Новини

    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)

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    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    Фото: ДСНС

    Загорання виникло у приміщенні архіву

    Сьогодні, 27 січня, сталося загорання у трьохповерховій адміністративній будівлі Міністерства культури на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:14.

    По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.

    Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини.

    Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м було локалізовано.

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    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)
    У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)

    Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу.

    Ліквідація пожежі продовжується.

    пожежа Київ Мінкульт ДСНС рятувальники
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