У центрі Києва горить будівля Міністерства культури (фото, відео)



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Фото: ДСНС

Загорання виникло у приміщенні архіву

Сьогодні, 27 січня, сталося загорання у трьохповерховій адміністративній будівлі Міністерства культури на вул. Івана Франка, 19 у Шевченківському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 10:14.

По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву.

Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. У ході розвідки врятовано двох осіб з третього поверху за допомогою автодрабини.

Об 11:03 пожежу площею 30 кв. м було локалізовано.

Для ліквідації пожежі задіяно 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 41 чоловік особового складу.

Ліквідація пожежі продовжується.