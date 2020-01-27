На бульварі Перова вщент згорів автомобіль Opel



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Вогнем пошкоджено сусідній Ford Fiesta

У понеділок, 27 січня, на світанку на бульварі Перова, 23А в Дніпровському районі столиці сталася пожежа в автомобілі. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 4:49.

На місце події прибули рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що у дворі 5-поверхового житлового будинку зайнявся автомобіль Opel Corsa.

О 5:15 бійці ліквідували загоряння, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Внаслідок пожежі автомобіль Opel Corsa вигорів повністю, у поруч розташованому Ford Fiesta від високої температури пошкоджено лакофарбове покриття правої сторони та бокове дзеркало автомобіля.

На місці було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки і 10 чоловік особового складу.

Причина займання наразі встановлюється.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 23 січня на вулиці Героїв Дніпра, 38 в Києві на проїжджій частині горів пасажирський мікроавтобус Mercedes Sprinter. Коли прибули рятувальники, то вогонь вже повністю охопив мікроавтобус. Вони негайно приступили до ліквідації загоряння. Ліквідувати пожежу вдалося за лічені хвилини. Однак машина вигоріла дотла.