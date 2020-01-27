Минулого тижня невідомі п’ять разів «мінували» Київ



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За тиждень у Києві сталося понад сто пожеж

Впродовж минулого тижня (з 20 по 26 січня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 222 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 106 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 15 разів, ще 23 – для допомоги іншим службам столиці.

Протягом даного періоду здійснено 5 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 10 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 7 виїздів).

На водних об’єктах міста протягом тижня загинула одна людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло троє людей, а саме: на р. Дніпро — 2 особи, на озерах — 1 особа.

Як повідомлялося, 26 січня на озері Качине у Дарницькому районі столиці у воді виявили тіло чоловіка.

Нагадаємо, у Києві у п’ятницю, 24 січня, ввечері надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

Зранку 25 січня станцію «Хрещатик» знову було зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.