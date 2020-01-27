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    Минулого тижня невідомі п’ять разів «мінували» Київ

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    Минулого тижня невідомі п’ять разів «мінували» Київ

    За тиждень у Києві сталося понад сто пожеж

    Впродовж минулого тижня (з 20 по 26 січня) пожежно-рятувальні підрозділи Київського гарнізону здійснили 222 виїзди на ліквідацію пожеж та надзвичайних ситуацій.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    За даний тиждень столичні вогнеборці ліквідували 106 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.

    Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювались 15 разів, ще 23 – для допомоги іншим службам столиці.

    Протягом даного періоду здійснено 5 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 10 таких виїздів (за аналогічний період 2019 року 7 виїздів).

    На водних об’єктах міста протягом тижня загинула одна людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло троє людей, а саме: на р. Дніпро — 2 особи, на озерах — 1 особа.

    Як повідомлялося, 26 січня на озері Качине у Дарницькому районі столиці у воді виявили тіло чоловіка.

    Нагадаємо, у Києві у п’ятницю, 24 січня, ввечері надійшло анонімне повідомлення про замінування центральних станцій метрополітену. У зв’язку з цим тимчасово були закриті станції метро «Хрещатик», «Площа Льва Толстого», «Палац спорту», «Золоті ворота» і «Театральна».

    Зранку 25 січня станцію «Хрещатик» знову було зачинено на вхід та вихід через повідомлення про мінування.

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