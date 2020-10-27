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    У центрі Києва іноземець зарізав кухаря ресторану

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    Конфлікт стався у ресторані та закінчився вбивством на вулиці біля закладу - У центрі Києва іноземець зарізав кухаря ресторану
    Конфлікт стався у ресторані та закінчився вбивством на вулиці біля закладу

    Підозрюваний у вбивстві вже затриманий правоохоронцями

    На вул. Златоустівській у Шевченківському районі Києва внаслідок конфлікту, що розгорівся в ресторані, загинув чоловік.

    Про це повідомляє «Обозреватель» із посиланням на власні джерела.

    Це сталося вночі 26 жовтня на вулиці біля закладу грузинської кухні «Захади, Дарагой».

    «У закладі між чоловіками, один із яких 31-річний кухар ресторану, спалахнула сварка, яка призвела до різанини. Унаслідок повару вже на вулиці були нанесені кілька ножових поранень, зокрема й у пахову область. Він помер», – розповіло джерело.

    Підозрюваний у вбивстві вже затриманий правоохоронцями. За інформацією джерела, це 40-річний громадянин Казахстану, чеченець, який на законних підставах живе в Києві. Чоловік раніше не судимий.

    Нагадаємо, 26 жовтня на Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство ресторан
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