На трасі Київ – Чоп затримали банду, що скоїла вбивство у столиці (відео)
На території Київської області була введена спеціальна поліцейська операція
На Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Зловмисників затримав наряд групи реагування патрульної поліції Макарівського відділення поліції на трасі Київ - Чоп під час спеціальної поліцейської операції.
Так, до чергової частини поліції Київщини надійшло оперативне орієнтування щодо розшуку зловмисників, які пересуваються на автомобілі Ford. Водій та пасажири цієї автівки ґрунтовно підозрювались у скоєння навмисного вбивства у столиці.
Орієнтування отримали всі наряди поліції Київщини і для затримання небезпечних злочинців на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція.
Близько 5 години ранку під час патрулювання наряд реагування патрульної поліції у Макарівському районі помітив схожу за прикметами автівку і почав переслідувати, вимагаючи водія зупинитися.
Злагодженими діями поліцейські затримали чотирьох чоловіків і передали їх ініціаторам розшуку – столичним колегам.