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    На трасі Київ – Чоп затримали банду, що скоїла вбивство у столиці (відео)

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    Поліцейські затримали чотирьох чоловіків&nbsp; - На трасі Київ – Чоп затримали банду, що скоїла вбивство у столиці (відео)
    Поліцейські затримали чотирьох чоловіків 
    Фото: скріншот відео

    На території Київської області була введена спеціальна поліцейська операція

    На Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Зловмисників затримав наряд групи реагування патрульної поліції Макарівського відділення поліції на трасі Київ - Чоп під час спеціальної поліцейської операції.

    Так, до чергової частини поліції Київщини надійшло оперативне орієнтування щодо розшуку зловмисників, які пересуваються на автомобілі Ford. Водій та пасажири цієї автівки ґрунтовно підозрювались у скоєння навмисного вбивства у столиці.

    Орієнтування отримали всі наряди поліції Київщини і для затримання небезпечних злочинців на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція.

    Близько 5 години ранку під час патрулювання наряд реагування патрульної поліції у Макарівському районі помітив схожу за прикметами автівку і почав переслідувати, вимагаючи водія зупинитися.

    Злагодженими діями поліцейські затримали чотирьох чоловіків і передали їх ініціаторам розшуку – столичним колегам.

    Національна поліція України Київ кримінал вбивство Київщина
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