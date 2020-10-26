На трасі Київ – Чоп затримали банду, що скоїла вбивство у столиці (відео)



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Поліцейські затримали чотирьох чоловіків Фото: скріншот відео

На території Київської області була введена спеціальна поліцейська операція

На Київщині поліцейські під час спеціальної операції затримали групу небезпечних зловмисників, які скоїли умисне вбивство у столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зловмисників затримав наряд групи реагування патрульної поліції Макарівського відділення поліції на трасі Київ - Чоп під час спеціальної поліцейської операції.

Так, до чергової частини поліції Київщини надійшло оперативне орієнтування щодо розшуку зловмисників, які пересуваються на автомобілі Ford. Водій та пасажири цієї автівки ґрунтовно підозрювались у скоєння навмисного вбивства у столиці.

Орієнтування отримали всі наряди поліції Київщини і для затримання небезпечних злочинців на території столичної області була введена спеціальна поліцейська операція.

Близько 5 години ранку під час патрулювання наряд реагування патрульної поліції у Макарівському районі помітив схожу за прикметами автівку і почав переслідувати, вимагаючи водія зупинитися.

Злагодженими діями поліцейські затримали чотирьох чоловіків і передали їх ініціаторам розшуку – столичним колегам.