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    У Харкові на вулицю вилилося сім тонн бензину

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    <p>Рятувальники, які прибули на місце події, провели комплекс необхідних робіт зі змиву палива</p> - У Харкові на вулицю вилилося сім тонн бензину

    Рятувальники, які прибули на місце події, провели комплекс необхідних робіт зі змиву палива

    Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

    Біля АЗС на вул. Шевченка у Харкові паливо з цистерни бензовоза почало виливатись на проїжджу частину

    У Харкові рятувальники запобігли займанню палива, що витікало в результаті розгерметизації цистерни бензовозу.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

    «10 квітня о 13:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що сталася на в’їзді до автозаправної станції на вул. Шевченка, 9. Водій бензовозу, під’їжджаючи до АЗС, не врахував кут підйому на в’їзді, в результаті чого зачепився зливним клапаном цистерни за асфальтове покриття. Паливо з цистерни почало виливатись на проїжджу частину», - розповіли в ДСНС.

    Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце події, провели комплекс необхідних робіт зі змиву палива та охолодження цистерни бензовозу задля запобігання займання палива.

    «Всього з одного з відсіків 30-кубової цистерни витекло 7 тонн бензину. Після того як відсік цистерни був порожнім, бензовоз заднім ходом розвернувся з підйому на рівну частину дороги», - повідомили рятувальники.

    Правоохоронними органами за даним фактом проводиться перевірка.

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