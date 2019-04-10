У Харкові на вулицю вилилося сім тонн бензину



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Рятувальники, які прибули на місце події, провели комплекс необхідних робіт зі змиву палива Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області

Біля АЗС на вул. Шевченка у Харкові паливо з цистерни бензовоза почало виливатись на проїжджу частину

У Харкові рятувальники запобігли займанню палива, що витікало в результаті розгерметизації цистерни бензовозу.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Харківській області.

«10 квітня о 13:28 до служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію, що сталася на в’їзді до автозаправної станції на вул. Шевченка, 9. Водій бензовозу, під’їжджаючи до АЗС, не врахував кут підйому на в’їзді, в результаті чого зачепився зливним клапаном цистерни за асфальтове покриття. Паливо з цистерни почало виливатись на проїжджу частину», - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце події, провели комплекс необхідних робіт зі змиву палива та охолодження цистерни бензовозу задля запобігання займання палива.

«Всього з одного з відсіків 30-кубової цистерни витекло 7 тонн бензину. Після того як відсік цистерни був порожнім, бензовоз заднім ходом розвернувся з підйому на рівну частину дороги», - повідомили рятувальники.

Правоохоронними органами за даним фактом проводиться перевірка.