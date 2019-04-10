В Україні заборонили вимикати електроенергію підприємствам зв'язку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У постанові Кабміну зазначено, що вимкнення електропостачання не застосовують щодо об'єктів, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави у сфері телекомунікацій і зв'язку

Кабінет міністрів України заборонив вимикати електроенергію підприємствам зв'язку. Про це йдеться в постанові уряду №300 від 25 березня.

Уряд вніс зміни до порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам.

«Обмеження, відключення електропостачання не застосовуються щодо об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави у сфері телекомунікацій та зв'язку», – ідеться в постанові.

Кабінет міністрів у грудні 2018 року призначив «Укрінтеренерго» постачальником «останньої надії» на всій території України. Із 1 січня 2019 року в Україні почала діяти реформа ринку електроенергії; відповідно до неї, підприємства, організації та установи, договірна потужність електроустановок яких перевищує 150 кВт, мали до 11 грудня 2018 року вибрати постачальника електроенергії й укласти з ним договір на ринкових умовах. Компанії, які залишилися без постачальника на новому ринку, згідно зі ст. 64 закону «Про ринок електроенергії», автоматично стали клієнтами постачальника «останньої надії».

На кінець 2018 року заборгованість споживачів за електроенергію становила 33 млрд 611 млн грн із податком на додану вартість, повідомляла голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко.

2 квітня 2019 року генеральний директор директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Ольга Буславець заявила, що підприємства, які мають борги перед постачальником «останньої надії», буде від'єднано від електропостачання.

Зазначимо, всього в Україні близько 700 малих та середніх водоканалів, які займаються централізованим водопостачанням та водовідведенням, з них 150 – водоканали міст з населенням більш як 30 тисяч осіб.

Читайте також:

Джерело: Гордон