Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік



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Загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку Фото: ДСНС

Вогнеборці врятували чоловіка 1981 року народження

У вівторок, 9 квітня, сталася пожежу у багатоповерхівці на вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Васильків. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Васильківського району о 20:59.

На місце виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

Після прибуття на місце виклику було встановлено, що загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували громадянина 1981 року народження.

Пожежу було локалізовано о 21:37 та ліквідовано о 21:59.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 9 квітня сталася пожежа на території приватного фермерського підприємства у селі Чепиліївка Білоцерківського району.