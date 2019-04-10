Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік
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Розсилка
Загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку
Вогнеборці врятували чоловіка 1981 року народження
У вівторок, 9 квітня, сталася пожежу у багатоповерхівці на вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Васильків. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Васильківського району о 20:59.
На місце виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
Після прибуття на місце виклику було встановлено, що загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку.
Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували громадянина 1981 року народження.
Пожежу було локалізовано о 21:37 та ліквідовано о 21:59.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 9 квітня сталася пожежа на території приватного фермерського підприємства у селі Чепиліївка Білоцерківського району.