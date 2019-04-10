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    Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік

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    <p>Загоряння виникло в підвалі п&rsquo;ятиповерхового житлового будинку</p> - Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік

    Загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку

    Фото: ДСНС

    Вогнеборці врятували чоловіка 1981 року народження

    У вівторок, 9 квітня, сталася пожежу у багатоповерхівці на вулиці Гетьмана Сагайдачного в місті Васильків. Інформація про загоряння надійшла до оперативно – диспетчерської служби Васильківського району о 20:59.

    На місце виклику було направлено рятувальників 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків, повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

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    Після прибуття на місце виклику було встановлено, що загоряння виникло в підвалі п’ятиповерхового житлового будинку.

    Під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували громадянина 1981 року народження.

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    Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік
    Під Києвом під час пожежі у підвалі будинку ледь не загинув чоловік

    Пожежу було локалізовано о 21:37 та ліквідовано о 21:59.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 9 квітня сталася пожежа на території приватного фермерського підприємства у селі Чепиліївка Білоцерківського району.

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