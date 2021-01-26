Кличко попереджає про загрозу соціального вибуху

Більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги, переконаний Віталій Кличко

Заборгованість киян за комунальні послуги, зокрема й за тепло та гарячу воду, становить близько 4 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Підняття ціни на газ створює велику соціальну напругу, – зазначив мер столиці. – Заборгованість за житлово-комунальні послуги, наприклад, у столиці на сьогодні приблизно 4 мільярди гривень. І вона – вища, ніж в минулі роки. Більше того, підвищення ціни на газ може призвести до соціального вибуху».

Він нагадав, що Асоціацією міст України була ініційована зустріч з прем’єр-міністром України, урядовцями та депутатами, де обговорювали питання ціни на газ для населення та компенсації для теплопідприємств різниці в тарифах – між фіксованою та ринковою ціною на газ. Адже переважна більшість українців буде не спроможна сплатити за комунальні послуги.

«Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо врегулювати питання різниці в тарифах на тепло, а також компенсації збитків підприємствам теплопостачання. В жодному разі питання компенсації не може бути покладене на місцеві бюджети. Адже 4 мільярди гривень за опалювальний сезон тільки в Києві – це непідйомна сума для міста. Це може призвести до банкрутства комунальних підприємств теплопостачання», – наголосив Кличко.

Нагадаємо, 25 січня, у день народження президента Володимира Зеленського, активісти провели акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилила патрулювання.

Уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.