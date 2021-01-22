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    Економіка та фінанси

    6,99 грн не для всіх українців: у президента розповіли, хто буде платити за газ більше

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    6,99 грн не для всіх українців: у президента розповіли, хто буде платити за газ більше

    Контрольований урядом тариф на газ буде діяти до 31 березня

    Тоді як прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що при ціні на газ в 6,99 гривні за куб платіжки в середньому зменшаться на 500 гривень, в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

    Про це йдеться на офіційній сторінці ОП в соціальній мережі Facebook.

    В ОП зазначили, що за ініціативою президента Володимира Зеленського уряд вже почав напрацьовувати інструменти з метою знизити ціну на газ до 6,99 гривні за куб.

    «Перш за все це стосувалося індивідуальних домогосподарств. Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення в регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення бувають вищі», – розповіли в ОП.

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    З цієї причини в середу уряд провів нараду з представниками органами місцевого самоврядування, в ході якого були розглянуті пропозиції від «Нафтогаз України» і напрацював механізми для вирівнювання газових тарифів для всіх категорій громадян.

    «Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами для зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе для встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення», – наголосив радник глави ОП Тимофій Милованов.

    Теги: газ Нафтогаз України опалення
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