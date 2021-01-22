6,99 грн не для всіх українців: у президента розповіли, хто буде платити за газ більше

Контрольований урядом тариф на газ буде діяти до 31 березня

Тоді як прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що при ціні на газ в 6,99 гривні за куб платіжки в середньому зменшаться на 500 гривень, в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Про це йдеться на офіційній сторінці ОП в соціальній мережі Facebook.

В ОП зазначили, що за ініціативою президента Володимира Зеленського уряд вже почав напрацьовувати інструменти з метою знизити ціну на газ до 6,99 гривні за куб.

«Перш за все це стосувалося індивідуальних домогосподарств. Водночас певна частина населення отримує послуги з опалення через теплокомуненерго. Ціноутворення в регіональних теплокомуненерго значно складніше, а тому ціни для населення бувають вищі», – розповіли в ОП.

З цієї причини в середу уряд провів нараду з представниками органами місцевого самоврядування, в ході якого були розглянуті пропозиції від «Нафтогаз України» і напрацював механізми для вирівнювання газових тарифів для всіх категорій громадян.

«Президент України дав завдання тісно співпрацювати з регіональними лідерами для зниження ціни на газ для всього населення. Ми будемо робити все можливе для встановлення соціальної справедливості в ціноутворенні на опалення», – наголосив радник глави ОП Тимофій Милованов.