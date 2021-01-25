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    «Вимагаємо відставки уряду Шмигаля»: під Офісом президента зібрався масштабний мітинг проти тарифів

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    Під ОП зібрались близько 200 людей - «Вимагаємо відставки уряду Шмигаля»: під Офісом президента зібрався масштабний мітинг проти тарифів
    Під ОП зібрались близько 200 людей
    Фото: PavlovskyNews

    Протестувальники вимагають від влади вплинути на зниження комуналки

    У Києві, під Офісом президента України Володимира Зеленського мітингувальники вимагають знизити ціну на газ та електроенергію. Про це повідомляє PavlovskyNews з місця подій. 

    Так, протестувальники вимагають знизити ціни на газ до 3 грн за кубометр, а за електрику до 1 грн за кіловат-годину.

    Також учасники протесту вимагають націоналізувати облгази та енергетичні мережі, щоб ними розпоряджався «народ України, а не олігархи».

    Люди кажуть, що такі тарифи економічно обґрунтовані. Тариф прем'єра Шмигаль у 6,99 грн за газ вони вважають подачкою і вимагатимуть його відставки.

    Сам мітинг проходить біля входу до новорічних локацій під ОП, де функціонує каток і будиночки з їжею.

    Видання УНН ведуть пряму трансляцію з місця подій. 

    Відзначимо, сьогодні проходять всеукраїнські акції протесту проти високих тарифів. 

    У понеділок, 25 січня, Україну знову сколихнули акції протесту проти високих цін на блакитне паливо. Наразі вони відбуваються на Буковині. Місцеві жителі кількох сіл перекрили національні траси. На Харківщині люди також зупинили автомобільний рух.

    У День народження президента Володимира Зеленського, 25 січня, активісти проведуть акцію протесту проти тарифів на газ та електроенергію «Привітай президента платіжкою». У зв'язку з цим, київська поліція посилює патрулювання.

    Теги: газ тарифи олігархи ціни активісти поліція
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