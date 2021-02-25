У центрі Києва на дівчину впала глиба льоду (фото)

Дівчина отримала закриту черепно-мозкову травму

Сьогодні, 25 лютого, у Києві стався черговий випадок падіння глиби льоду на людину.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Так, близько 15 години біля будівлі Київського національного лінгвістичного університету на вул. Великій Васильківській, 69 дівчині на голову впала величезна брила льоду. Дівчина без свідомості. Жінка намагалася надати їй допомогу. На місце викликали швидку допомогу.

Як стало відомо «Главкому», потерпілій 24 роки.

Дівчину шпиталізували в лікарню швидкої медичної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку середньої тяжкості.

Нагадаємо в понеділок, 22 лютого, в центрі Києва сталися два випадки падіння бурульок на людей.

Так на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду. 49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського.

Крім того, 21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

Жертвами бурульок і снігових глиб у столиці також стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі. Зокрема, 23 лютого на вулиці Шовковичній автомобіль Hyundai отримав пошкодження внаслідок падіння на нього глиби снігу.

Медики попереджають мешканців та гостей столиці, що внаслідок температурних перепадів на дахах будинків і на великих деревах масово утворюються бурульки. А з підвищенням температури повітря збільшується ризик їх падіння. Слід бути уважними перед тим, як пройти під дахом будинку, впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів.