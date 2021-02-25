В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)

Представники комунального підприємства «Житловик» демонтували дах

У місті Бурштин Івано-Франківської області через сніг зруйнувалася частина покрівлі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Коновальця, 5. Про це йдеться на сторінці Бурштинської міської ради у Facebook.

«Комунальне підприємство «Житловик» розпочало роботу із ліквідацією наслідків, які завдала стихія. Зокрема, провели демонтаж шиферної покрівлі даху», – йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків стихії:

Нагадаємо, у Києві продовжується розчищення дахів від буруль та снігу. Наразі працює понад 120 покрівельників керуючих компаній, залучені близько 30 бригад альпіністів, використовують 12 автовишок.

Щодня вдається очищати до 300 будинків, залежно від складності та висотності. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати інші обслуговуючі організації, власники чи орендарі, зокрема, приватні установи.

У місті працюють інспектори з благоустрою: штраф за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи може скласти 1700 гривень.

21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

У Києві спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, нині температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.