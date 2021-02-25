  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комунальне підприємство &laquo;Житловик&raquo; розпочало роботу із ліквідацією наслідків, які завдала стихія - В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)
    Комунальне підприємство «Житловик» розпочало роботу із ліквідацією наслідків, які завдала стихія
    Фото: Бурштинська міська рада/Facebook

    Представники комунального підприємства «Житловик» демонтували дах

    У місті Бурштин Івано-Франківської області через сніг зруйнувалася частина покрівлі багатоповерхового житлового будинку на вулиці Коновальця, 5. Про це йдеться на сторінці Бурштинської міської ради у Facebook.

    «Комунальне підприємство «Житловик» розпочало роботу із ліквідацією наслідків, які завдала стихія. Зокрема, провели демонтаж шиферної покрівлі даху», – йдеться в повідомленні.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)
    В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)
    В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)
    В Івано-Франківській області сніг обвалив дах багатоповерхівки (фото)
    Фото: Бурштинська міська рада/Facebook

    Ліквідація наслідків стихії:

    Нагадаємо, у Києві продовжується розчищення дахів від буруль та снігу. Наразі працює понад 120 покрівельників керуючих компаній, залучені близько 30 бригад альпіністів, використовують 12 автовишок.

    Щодня вдається очищати до 300 будинків, залежно від складності та висотності. Однак у столиці є низка приміщень, які зобов’язані очищати інші обслуговуючі організації, власники чи орендарі, зокрема, приватні установи.

    У місті працюють інспектори з благоустрою: штраф за неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи може скласти 1700 гривень.

    21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

    У Києві спостерігається падіння температури. Напередодні позначки на термометрах сягали +5°С, нині температура опустилась до -1°С. А ввечері прогнозують до -5°С.

    Читайте також:
    Теги: будинок снігопад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies