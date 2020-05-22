У центрі Києва не поділили дорогу дві Audi (фото, відео)



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Автомобіль Audi на полтавській реєстрації протаранив Audi на київських номерах Фото: dtp.kiev.ua

В результаті ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів

У четвер, 21 травня, увечері на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів Audi.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як вдалося дізнатися на місці події, автомобіль Audi на полтавській реєстрації виїхав на Шота Руставелі з другорядної дороги, не переконавшись у безпеці маневру.

В результаті він влетів в Audi на київських номерах. Постраждала дівчина-пасажирка, удар прийшов на її сторону.

На місце прибули чотири автомобілі швидкої допомоги. Дівчина була госпіталізована з переламаними ребрами.

Також на місці аварії працювали патрульні та слідчо-оперативна група.